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Programa: El Informativo

Atacan a periodista que investiga al régimen venezolano: ¿qué hay detrás del atentado?

noviembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
La madrugada del sábado, un artefacto explosivo provocó un incendio que destruyó dos vehículos en la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa de Panamá, quien investiga presuntas redes de lavado de dinero vinculadas a los regímenes de Venezuela y Cuba. El ataque ocurrió horas antes de que el periodista publicara nuevas revelaciones sobre operaciones financieras en las que estarían involucrados empresarios panameños. Su esposa resultó ilesa. Las autoridades investigan el ataque y todavía no han establecido si está relacionado con las revelaciones del periodista. Por su parte, el presidente de Corporación La Prensa, Jorge Molina, y el subdirector asociado Rolando Rodríguez ofrecieron una conferencia de prensa para referirse al atentado y dar a conocer la posición de la organización frente a este hecho, que ha desatado reacciones a nivel internacional.

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