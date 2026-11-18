El testimonio de hijo de funcionario del CTI que fue liberado del secuestro: “nunca lo había visto así”

Tras 553 días de cautiverio, el funcionario del cuerpo técnico de investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo, recuperó su libertad el pasado 12 de noviembre en el departamento de Arauca. Nicolás Pacheco, hijo de Jesús Antonio, estuvo en La Mañana de NTN24 hablando sobre el estado de su papá ahora que está libre: “Mi papá en la medida de lo posible se encuentra bien pero con graves afectaciones en su salud, nunca lo había visto así. Mi papá estuvo aferrado a Dios con la esperanza de volver y ver a su familia, nunca dejó de orar para que este horrible flagelo del secuestro acabara porque no solo él sufría, sufríamos todos, pero ahora está feliz de volvernos a ver y estar de vuelta”.