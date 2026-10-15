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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Venezuela

Prueba de maratón en la que se esperan más de 8.000 corredores regresará a Caracas en febrero de 2027: esta es la fecha de inicio de inscripciones

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Maratonistas - Foto de referencia: EFE
Maratonistas - Foto de referencia: EFE
La carrera va a celebrar su undécima edición en la capital venezolana con pruebas de 42 y 21 kilómetros, bajo el lema “Cada paso cuenta”.

El Maratón CAF regresará a Caracas, Venezuela, el domingo 21 de febrero de 2027, con una convocatoria que espera reunir a 8.000 corredores en las distancias de maratón (42 kilómetros) y medio maratón (21 kilómetros).

La competencia, organizada por CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe—, celebrará su undécima edición bajo el lema "Cada paso cuenta", una consigna que quiere destacar el deporte como espacio de integración y encuentro entre participantes de distintos países.

Las inscripciones iniciarán el viernes 16 de octubre y van a estar disponibles hasta el 14 de diciembre o hasta que se agoten los cupos. La organización prevé una participación de hasta 8.000 atletas, luego de la edición de 2026, que llegó a los 10.000 inscritos con motivo del décimo aniversario de la carrera.

La edición de 2027 sostendrá las dos modalidades tradicionales: los 42K y los 21K. La camiseta oficial será de color blanco, elegido como símbolo de paz y como mensaje positivo para los participantes.

El evento hace parte del Programa de Fomento al Deporte y la Actividad Física impulsado por CAF, que busca promover hábitos saludables y reforzar la integración regional por medio de actividades deportivas.

El Maratón CAF se consolidó como una de las principales carreras de fondo de Venezuela y atrae tanto a corredores aficionados como a atletas de alto rendimiento. Su recorrido por Caracas de igual forma involucra a residentes y comunidades que acompañan a los participantes durante la jornada.

La ruta de la competencia cuenta históricamente con medición y certificación de organismos internacionales del atletismo, entre ellos World Athletics y la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS).

La edición de 2026 trajo consigo una distancia recreativa de 10 kilómetros y amplió la convocatoria hasta 10.000 participantes. Para 2027, la vuelta a las modalidades de 42K y 21K refleja una nueva etapa del evento deportivo en la capital de Venezuela.

Con la apertura de las inscripciones prevista para el 16 de octubre, los corredores interesados tendrán la posibilidad de consultar los requisitos y condiciones de participación por medio de los canales oficiales de CAF.

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