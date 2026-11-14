Rosario Murillo se alista para reemplazar a Daniel Ortega: PERFIL DE LA TIRANA

La reciente reaparición de Daniel Ortega con un evidente deterioro físico ha intensificado las especulaciones sobre una sucesión dinástica en Nicaragua, con su esposa, Rosario Murillo, de 75 años, como principal candidata a asumir el control total del régimen. Murillo, quien pasó de primera dama a vicepresidenta y posteriormente a copresidenta del régimen, buscaría garantizar su permanencia en el poder tras la eventual muerte de Ortega. Así lo advirtió Alfredo Gutiérrez, dirigente de las Fuerzas Democráticas de Nicaragua en el exilio, quien considera que intentaría "acomodar sus fichas" y evitar contrapesos para asegurar su sucesión. El dirigente también anticipó posibles disputas entre los históricos del sandinismo y los grupos paramilitares leales al régimen. Además, expresó que "el día que Ortega fallezca va a ser un día de fiesta nacional en Nicaragua", al considerar que podría abrirse una oportunidad para romper con la sucesión dinástica.