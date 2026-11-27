Camilo Durán se ha ganado un lugar importante en el fútbol europeo. El delantero nacido en Santa Marta atraviesa un destacado momento desde su llegada al Celtic de Escocia en julio de 2026 y sus goles ya comienzan a llamar la atención de clubes de ligas más competitivas, entre ellos uno de la Premier League de Inglaterra.

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El atacante de 24 años llegó procedente del Qarabag de Azerbaiyán, después de una temporada en la que también dejó buenas sensaciones en competiciones europeas. Su nuevo desafío en el fútbol escocés no ha sido un problema y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores importantes del conjunto de Glasgow.

Sus números respaldan ese crecimiento. Durán suma 15 goles y seis asistencias en 23 partidos oficiales con el Celtic, cifras que le han permitido llamar la atención fuera de Escocia. Su más reciente anotación llegó el jueves 26 de noviembre, cuando marcó el tanto de la victoria por 2-1 frente al Torreense de Portugal, por la UEFA Europa League.

El colombiano ingresó desde el banco de suplentes y, al minuto 84, aprovechó un centro de James Forrest para enviar el balón al fondo de la red con un remate de cabeza. Una anotación que volvió a ponerlo en el centro de las miradas y que, además, le permitió al Celtic sumar una victoria importante en el torneo continental.

En medio de este buen momento, el Leeds United habría puesto sus ojos en el atacante para reforzar su frente de ataque de cara al próximo mercado de fichajes. La información fue revelada por el medio inglés TeamTalk, que aseguró que el conjunto de la Premier League ha seguido de cerca al futbolista y contempla la posibilidad de buscar su contratación.

"El deseo del Leeds United de reforzar su ataque ha llevado a los Whites a fijarse en el Celtic y en la estrella colombiana en plena forma, Camilo Durán", señaló el medio británico, que también advirtió sobre las dificultades que tendría el equipo inglés para concretar la operación.

Cabe resaltar que, aunque el interés del Leeds United estaría sobre la mesa, una eventual negociación no sería sencilla. El Celtic considera al colombiano una pieza importante de su proyecto deportivo y no tendría intención de desprenderse de él a mitad de temporada, especialmente por los objetivos que mantiene tanto en la liga escocesa como en las competiciones europeas.

De acuerdo con TeamTalk, las fuentes consultadas por el medio consideran que sería necesaria una "oferta extraordinaria" para convencer al conjunto de Glasgow de dejar salir al delantero en enero.

"A pesar de ese creciente interés, las fuentes insisten en que cualquier traspaso en enero resulta extremadamente prohibitivo para el Leeds y que el jugador exigiría un precio altísimo", agregó el portal inglés.

Uno de los aspectos que juega a favor de Durán es su versatilidad en el frente de ataque. El colombiano puede desempeñarse como delantero centro o ubicarse por el costado derecho, una característica que también representaría un atractivo para el equipo inglés.

Sin embargo, el momento de la temporada y el poco tiempo que lleva en Escocia serían factores determinantes. El Celtic fichó al samario en julio con un contrato por cinco temporadas y, según el reporte, cualquier acercamiento formal tendría que partir de una valoración muy superior a la inversión que realizó el club para incorporarlo.

En ese sentido, TeamTalk considera que una posible negociación podría tener mayores posibilidades de prosperar en el mercado de verano, cuando el equipo escocés tendría más margen para evaluar ofertas y buscar un reemplazo.

El crecimiento de Durán también le ha permitido dar un paso importante con la Selección Colombia. El delantero fue incluido por Néstor Lorenzo en la convocatoria de noviembre para los dos amistosos frente a Chile, disputados los días 13 y 17 de ese mes, una oportunidad que aumenta su proyección internacional.