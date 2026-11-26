"Es un poco inédito": la razón por la que el canciller de Colombia cerró su cuenta personal de X

Omar Bula anunció el cierre de su cuenta personal en X tras la controversia por publicaciones que hacía antes de ser el canciller de Colombia, en los que lanzaba fuertes cuestionamientos a dirigentes demócratas en Estados Unidos como Barack Obama, Hillary Clinton y Kamala Harris. Bula ya había ofrecido disculpas y había aclarado que sus posturas personales no representaban al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el canciller, además, aseguró que su interés es defender los intereses de Colombia por encima de las diferencias ideológicas en momento en que se busca fortalecer la alianza estratégica con EE. UU.