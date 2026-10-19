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¿Quién era el sacerdote que murió tras ser golpeado por una cruz de madera durante una misa en Ecuador?

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Sacerdote - Foto Canva
Sacerdote - Foto Canva
El incidente quedó registrado en la transmisión en vivo de la parroquia y posteriormente se difundió en redes sociales.

Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció el sábado 17 de octubre en una iglesia de Guayaquil, Ecuador tras ser golpeado por una gran cruz de madera que se desprendió detrás del altar mientras oficiaba una misa.

El incidente quedó registrado en la transmisión en vivo de la parroquia y posteriormente se difundió en redes sociales.

¿Quién era el sacerdote que murió en Guayaquil?

Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en el sur de Guayaquil. Desde este templo desarrollaba su ministerio religioso y brindaba acompañamiento espiritual a los miembros de la comunidad.

Formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, una orden católica enfocada en la evangelización y la labor misionera.

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El religioso nació en Cuenca en 1973 y también ejerció su labor pastoral en San Lorenzo de Vinces, de acuerdo con publicaciones de medios ecuatorianos. Durante su trayectoria, estuvo dedicado al servicio religioso y al acompañamiento de los fieles en las comunidades donde trabajó.

Su fallecimiento ocurrió apenas un día después de una fecha significativa en su vida sacerdotal. Según reportes de la prensa local, el viernes 16 de octubre había conmemorado su aniversario de ordenación.

La tragedia se produjo el sábado 17 de octubre, cuando el sacerdote presidía una eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

En medio de la ceremonia, una cruz de grandes dimensiones, elaborada en madera y ubicada detrás del altar, se desprendió de su soporte y cayó sobre Sánchez Molinari.

Después del impacto, varios asistentes reaccionaron e intentaron acercarse para socorrer al sacerdote. Pese a la intervención de los presentes, el religioso perdió la vida en el lugar.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote mediante un comunicado difundido el mismo sábado en que ocurrió el accidente.

En el pronunciamiento, la institución eclesiástica identificó a Patricio Alfredo Sánchez Molinari como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor.

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