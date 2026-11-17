'El Puma' José Luis Rodríguez ofreció una emotiva entrevista al reconocido presentador chileno Don Francisco, en la que habló sobre su fe, y los momentos difíciles que ha enfrentado, especialmente cuando su vida estuvo en peligro por problemas de salud.

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Durante la conversación, el cantante venezolano aseguró que ha vivido tres momentos que considera como nuevos nacimientos.

El primero fue el día de su nacimiento, el 14 de enero de 1943; el segundo, cuando tenía 33 años y decidió acercarse a Cristo, y el tercero, en 2017, cuando recibió un doble trasplante de pulmón.

En ese sentido, el intérprete del tema musical 'Pavo Real' afirmó que ahora valora la vida de una manera diferente y considera cada día como un regalo de Dios.

"Veo la vida diferente, veo la vida como un regalo de Dios. Nadie tiene garantizado el vivir", dijo el artista de 83 años.

"Uno sabe cuándo sale, pero no sabe cuándo regresa. Uno dice: 'Vuelvo enseguida, pero no regresas', entonces cada día es un regalo para mí", continuó.

Posteriormente, expresó: "Estoy viviendo esta etapa día a día, y no tengo descanso para mi cuerpo; no se lo quiero dar".

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"Quiero sacarle la última gota de energía a este cuerpo que tengo, que tiene dos pulmones, que no sé de quién es todavía, pero me dice el médico que eran dos pulmones bonitos", complementó.

Entretanto, Rodríguez manifestó que quiere seguir activo en la música mientras su condición física se lo permita.