La misión Europa Clipper de la NASA protagonizará un evento astronómico destacado cuando realice un sobrevuelo cercano a nuestro planeta como parte de su travesía hacia Júpiter y una de sus lunas.

"¡Una última vueltita a casa antes de partir hacia Júpiter! Este 3 de diciembre, nuestra nave espacial Europa Clipper pasará cerca de la Tierra para recibir su última asistencia gravitatoria antes de continuar su viaje rumbo al gigante gaseoso” indicó la NASA en una publicación en X.

VEA TAMBIÉN Nave espacial de la empresa del multimillonario Elon Musk regresó a la Tierra tras cinco meses de misión o

Este sobrevuelo no es casual ni representa un desvío en la ruta de la nave espacial.

Se trata de una maniobra de asistencia gravitatoria, una técnica ampliamente utilizada en la exploración espacial que permite a las naves aprovechar la gravedad de los planetas para ganar velocidad sin consumir combustible adicional.

La Europa Clipper, lanzada en octubre de 2024, tiene como destino final Europa, una de las lunas más fascinantes de Júpiter.

Este satélite natural alberga un océano bajo su superficie helada que podría contener las condiciones necesarias para la vida. La misión estudiará la composición de este océano, el espesor de la capa de hielo y las características geológicas de Europa.

El paso cercano por la Tierra proporcionará a la nave el impulso gravitatorio necesario para continuar su largo viaje de aproximadamente 2.900 millones de kilómetros. Se espera que la Europa Clipper llegue al sistema joviano en 2030, donde realizará múltiples sobrevuelos de Europa para recopilar datos científicos sin precedentes.

Esta técnica de asistencia gravitatoria ha sido fundamental en numerosas misiones espaciales históricas, incluyendo las Voyager, Cassini y New Horizons. Permite a las agencias espaciales realizar misiones más ambiciosas y lejanas con un consumo de combustible significativamente menor.

VEA TAMBIÉN Presentan rover que buscará agua en el polo sur de la Luna y servirá en futuros viajes a Marte o

Los aficionados a la astronomía y el público en general podrán seguir este evento a través de los canales oficiales de la NASA, que compartirá información y actualizaciones sobre este momento crucial en una de las misiones más ambiciosas de exploración planetaria de la década.