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Domingo, 18 de octubre de 2026
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Tragedia en Ecuador: sacerdote murió luego de que una cruz le cayera encima mientras ofrecía una misa en Guayaquil

octubre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Sacerdote - Foto Canva
Sacerdote - Foto Canva
La Arquidiócesis de Guayaquil lamentó en un comunicado el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su "solidaridad, afecto y cariño" con familiares y amigos.

Un sacerdote católico falleció el sábado mientras oficiaba una misa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, luego de que un crucifijo de madera se desprendiera de la pared y lo aplastara contra el púlpito, según la transmisión en vivo de la ceremonia.

"¡Padre, padre! ¡Llamen a una ambulancia!", se escucha gritar a las personas en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro justo antes de que se corte la transmisión.

La Arquidiócesis de Guayaquil lamentó en un comunicado el fallecimiento del padre Patricio Alfredo Sánchez y expresó su "solidaridad, afecto y cariño" con familiares y amigos.

El trágico incidente quedó captado en video, debido a que la ceremonia religiosa se transmitía en directo. En las imágenes se aprecia el momento en que la cruz ubicada en la pared, detrás del altar principal, se desprende y cae sobre el sacerdote mientras celebraba la Eucaristía frente a los feligreses presentes y a quienes seguían la misa por Internet.

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La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó que Sánchez Molinari se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro, y formaba parte de la Congregación del Santísimo Redentor.

En el pronunciamiento, la Arquidiócesis manifestó sus condolencias y expresó su solidaridad con la comunidad redentorista, los familiares y los allegados del sacerdote. Sin embargo, no precisó si el fallecimiento se produjo inmediatamente después del accidente o tras recibir asistencia médica. Tampoco ofreció información sobre las condiciones de la cruz ni sobre los mecanismos utilizados para sujetarla a la pared.

En el registro audiovisual se observa que la estructura de madera, que sostenía una imagen de Jesucristo crucificado, se desprende repentinamente del muro situado detrás del altar y golpea al sacerdote. Tras el impacto, varios de los presentes reaccionaron e intentaron socorrerlo.

La gravedad de la situación quedó en evidencia cuando una mujer entre los asistentes pidió ayuda a gritos: “¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio. Por su parte, la parroquia Perpetuo Socorro mantiene un vínculo histórico con esta congregación, desde que el papa Pío IX le encomendó, en 1866, la custodia del icono original de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

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