Reconocido youtuber habría sido secuestrado en Haití al intentar entrevistar al pandillero "Barbecue"

En las últimas horas se conoció que el popular youtuber Addison Pierre Maalouf, conocido en redes sociales como YourFellowArab o Arab, habría sido secuestrado en Haití.

El influenciador habría viajado al país afectado en los últimos meses por una fuerte crisis de violencia de pandillas.

Maalouf, famoso por explorar lugares peligrosos no turísticos, no ha actualizado su Instagram desde julio del año pasado, además, informes virales no confirmados afirman que antes de su desaparición, Arab viajó a Puerto Príncipe para entrevistar al pandillero Jimmy "Barbecue" Cherizier.

Medios locales han señalado que los secuestradores, actuando bajo las órdenes del temible líder de pandillas "Lanmò 100 Jou", de la coalición "Viv Ansanm", exigieron un rescate exorbitante de $600,000 dólares por la liberación de Arab

“Barbecue” es el líder de una de las pandillas más poderosas de Haití. El enigmático hombre se ha tomado varios barrios y calles de Puerto Príncipe desde donde siembra el terror.

En varias ocasiones la Policía de Haití ha enfrentado a los hombres que defienden a “Barbecue” y ha logrado el decomiso armas y recuperación de varias calles.

Asimismo, se cree que la capital haitiana está 80% por las bandas armadas, mientras siguen las conversaciones para instalar autoridades transitorias encargadas de sacar al país caribeño de la grave crisis política, de seguridad y humanitaria que lo azota.

Las bandas armadas que dominan el país emprendieron ataques contra lugares estratégicos, en un pulso con el saliente primer ministro Ariel Henry, que dimitió el pasado 12 de marzo en medio de la guerra civil.

Henry, quien estaba en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, llevaba días sometido a una fuerte presión internacional y local para abandonar el cargo.