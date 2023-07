“Recuerdo estar bajo el agua y le metí el dedo en el ojo”: abuela contó cómo logró sobrevivir al feroz ataque de un caimán

En redes sociales se volvió viral la historia de una abuela, de 82 años, que sobrevivió al ataque feroz de un caimán con una “movimiento audaz”.

Se trata de Elsie Kyle, la protagonista de esta curiosa historia que, pese a que logró sobrevivir del feroz ataque del caimán, quedó con varias fracturas tras su encontró con el animal que la atacó mientras paseaba a su mascota.

De acuerdo con lo contado por Kyle, el suceso ocurrió en la comunidad donde vivía cerca a su casa en la isla Hilton Head, en Carolina del Sur en los Estados Unidos.

La mujer, de 82 años, le comentó al medio The Telegraph que se encontraba paseando a su perrita Lulu cuando cerca del lago artificial que había alrededor de su casa salió un caimán y que este le mordió las piernas cuando trató de huir.

“Miré hacia abajo y vi este enorme caimán, un tipo bastante grande, especialmente porque solo mido 1.58 centímetros y se me puso la piel de gallina (…) traté de huir, pero perdí el equilibrio. El caimán saltó del agua y me mordió las piernas. Ese fue el primer bocado. Estaba tan conmocionado que no sentí ningún dolor”, contó la mujer.

Kyle agregó que aún puede recordar el sonido de los huesos de su fémur romperse luego de que el caimán de dos metros y medio le aplastara las piernas.

“Sonaba como un crujido masivo”, aseguró la abuela quien también explicó que su pierna derecha estaba bien, mientras que la derecha estaba “como destrozada”.

Además, la mujer de 82 años, contó que hizo uso de un audaz movimiento para poder escapar del animal, quien la estaba haciendo rodar en el agua.

“Recuerdo estar bajo el agua y le metí el dedo en el ojo al caimán. Lo recuerdo porque estaba húmedo y asqueroso. Me estaba haciendo rodar en el agua, y la razón por la que estoy seguro es que la correa retráctil de mi perro estaba envuelta alrededor de mi mano porque nunca la solté”, señaló durante su diálogo con The Telegraph.

Para suerte para ella, sus vecinos lograron escuchar sus gritos y pudieron ayudar a rescatarla cuando “todavía estaba en aguas poco profundas y levanté los brazos y Mary los estaba agarrando, pero el caimán no me soltaba”.

Cuando su vecino golpeó la cabeza del animal con una pala fue que le soltó la pierna, pero cuando estuvo en tierra solo dijo: “Se me han ido las piernas”.

De inmediato fue llevada a urgencias el hospital cercano en donde los médicos no tenían fe de que fuera a sobrevivir.

Tras dos semanas en la que fue sometida a varias cirugías y que su hija tuviera que rogar para que no le amputaran las piernas, la mujer sobrevivió, sin embargo, ahora tiene una barra de metal en cada una de sus piernas.

Kyle ha sido sometida también a una cirugía reconstructiva usando injerto de piel de su cuerpo y piel sintética.

“Ni siquiera puedo empezar a contarte por lo que he pasado. El caimán no me mató, pero ciertamente me quitó lo que me quedaba de una vida normal. Hubiera estado bien, era móvil y podía hacer casi cualquier cosa. Ahora vivo en un lugar para personas mayores de vida asistida”, comentó.