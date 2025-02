República Dominicana entregó al secretario de Estado, Marco Rubio, el avión de Delcy Rodríguez confiscado en septiembre

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el pasado lunes 2 de septiembre de 2024 la incautación en República Dominicana de un avión modelo Dassault Falcon 900EX, matrícula YV-3360, de Nicolás Maduro.

Maduro repudió entonces la medida y calificó al expresidente Luis Abinader de "bandido y ladrón. “El pueblo de Dominicana le pasará su cuenta en su momento. No me ponga carita de yo no fui, yo hablé bastante con él, bastante veces que hablamos. Así que no puedo ir al debate, lo lamento", dijo. "Me dejaron sin avión", afirmó.

Fue bautizado como el "avión de Delcy Rodríguez", vicepresidenta del régimen, pues es quien más lo ha usado para sus giras.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, actual vicepresidenta ejecutiva del régimen de Venezuela, fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en septiembre de 2018.

Estas sanciones implican el bloqueo de todos sus bienes e intereses en propiedades en Estados Unidos, así como la prohibición para ciudadanos y entidades estadounidenses de realizar transacciones con ella.

Este jueves finalmente República Dominicana entregó la nave a Marco Rubio, ahora secretario de Estado de la administración Trump, quien se encuentra de visita en Santo Domingo.

El Departamento de Justicia alegó que fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para el uso de Maduro.

Ahora es el segundo avión venezolano que Estados Unidos incauta en los últimos meses y se produce en medio de la incertidumbre sobre la postura del Gobierno de Donald Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro.

La aeronave, de fabricación francesa con capacidad para 18 pasajeros, ha sido captada en varios eventos de interés de política continental.

Pero la última vez que se vio a Maduro descender de él fue en diciembre de 2023 en la cumbre del Caricom.