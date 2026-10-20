Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

A pocos días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el respaldo de líderes políticos latinoamericanos a la reelección de la congresista republicana María Elvira Salazar ha generado reacciones en Washington. En Colombia, el apoyo de Abelardo de la Espriella fue calificado inicialmente como una injerencia electoral “inaceptable” por voces demócratas. Sin embargo, una conversación entre el congresista Gregory Meeks y el presidente colombiano permitió superar la controversia. En Argentina, el presidente Javier Milei también expresó su apoyo a la reelección de María Elvira Salazar, un respaldo que abre el debate sobre las posibles implicaciones diplomáticas de tomar partido en una contienda electoral en Estados Unidos, en medio de la importancia de mantener canales de diálogo con republicanos y demócratas.