En la mañana de este jueves 19 de noviembre, mientras sectores de oposición, sindicatos y organizaciones sociales iniciaban una nueva jornada de movilizaciones nacionales contra su Gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por las calles de Bogotá y envió un mensaje claro a través de sus redes sociales y un video.

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El mandatario afirmó que la ciudad transcurría con normalidad, invitó a los ciudadanos a salir y desarrollar sus actividades cotidianas con tranquilidad y reiteró que el Gobierno y la Fuerza Pública se encuentran desplegados a lo largo del territorio nacional para garantizar la seguridad, el orden público y la libre movilidad.

“Durante mi recorrido por Bogotá constaté que la ciudad transcurre con normalidad. Invito a los ciudadanos a salir con tranquilidad y desarrollar sus actividades cotidianas. El Gobierno y la Fuerza Pública están presentes y desplegados para garantizar la seguridad, el orden público y la libre movilidad de los colombianos”, indicó.

Del mismo modo, el presidente aseguró que respeta la protesta pacífica, pero que no permitirá los bloqueos.

“¡La protesta pacífica se respeta, pero no permitiré bloqueos ni terrorismo urbano! Constitución y la ley”.

Esta intervención se produce en el marco de la segunda gran jornada de protestas convocada por la oposición desde que De la Espriella asumió el poder el 7 de agosto. El llamado, liderado principalmente por el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otros sectores sociales y sindicales, se enfoca en rechazar la Ley de Rescate Fiscal o de ajuste económico impulsada por el Gobierno.

Los convocantes advierten que las medidas podrían aumentar el impuesto de renta a los trabajadores, reducir los gravámenes al patrimonio y abrir espacios a privatizaciones de empresas estratégicas como Ecopetrol. Aunque el presidente anunció días atrás el retiro de la propuesta de gravar con IVA productos de la canasta familiar, uno de los puntos más controvertidos, las movilizaciones se mantienen.

En Bogotá, los principales puntos de concentración incluyen el Parque Nacional (carrera Séptima con calle 26), a partir de las 9:00 a. m., con destino a la Plaza de Bolívar, además de actividades en la Universidad Pedagógica, el Park Way y otros sitios.

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Hay convocatorias similares en ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. Es la segunda movilización de este tipo tras la del 14 de octubre, cuando miles de personas salieron a las calles en varias ciudades sin que se reportaran mayores incidentes de manera generalizada, aunque se presentaron tensiones previas relacionadas con el Decreto 1525, que regula la protesta social y endurece el tratamiento a los bloqueos y actos violentos.

Cabe resaltar que el presidente De la Espriella cerró su mensaje asegurando que quienes pretendan sembrar el caos e intimidar a los ciudadanos recibirán toda la fuerza del Estado, en el marco de la Constitución y la ley.

“Frente a quienes pretendan sembrar el caos, intimidar a los ciudadanos o alterar el orden público mediante la violencia, actuaremos con toda la firmeza y la fuerza legítima del Estado, en el marco de la Constitución y la ley”, finalizó.