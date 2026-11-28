Cooperación tensa entre México y EE. UU.: DEA habilita línea para reportar presuntos narcopolíticos en Sinaloa

Sinaloa acumula 27 meses de violencia ininterrumpida por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, en un escenario marcado por la tensión en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, mientras la DEA habilitó una línea telefónica de denuncias para señalar presuntos narcopolíticos en el estado justo cuando se cumple una semana del operativo que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave.