Revelan las últimas palabras de futbolista argentino hallado muerto tras haber pateado en la cabeza a un árbitro

El mundo deportivo en Argentina se encuentra conmocionado por la muerte del futbolista amateur Williams Alexander Tapon quien presuntamente se suicidó luego de haber agredido al árbitro Ariel Paniagua en un partido.

Tapon, según informa la prensa argentina, se quitó la vida en las vías del tren después de que fuera denunciado por el réferi.

El futbolista amateur le había propinado una paliza al juez en pleno partido ante la inconformidad que tuvo por la sanción de una jugada. Lo golpeó en el rostro, lo derribó y luego, cuando el árbitro estaba en el piso, le dio una patada en la cabeza.

El video se difundió ampliamente en las redes sociales y generó indignación en el país suramericano.

El juez, que logró recuperarse, denunció a su agresor en un hecho que, al parecer, desencadenó un desespero en Williams Alexander Tapon quien habría entonces decidido acabar con su vida.

En medio de esa turbulenta historia, este martes se conoció una conversación que Tapon tuvo con su hermana mayor, que igualmente ha conmocionado al país.

Tapón le pidió a su hermana mayor que ayude a su esposa con todo lo que necesite. “Dale una manito a la Agu, por favor te lo pido”, afirmó.

“No puedo más Pri. No soy fuerte, no sé lo que me pasa, no soy yo. Hasta acá llegué (...). Sé que voy a quedar como un cobarde y como un cagón. Pero me cansé, no doy más, Discúlpenme”, concluyó en su audio Williams.

Sobre ese audio, su esposa, Agustina, aseguró que Williams Tenía miedo de ser denunciado. “Era un chico que le gustaba salir y divertirse. Antes de ver a sus hijos detrás de una reja, prefirió que sus hijos no lo vean y que no se acuerden nunca de él”.

El futbolista, de 24 años, cabe recordar fue imputado tras la denuncia de Paniagua por el presunto delito de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo.