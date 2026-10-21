Revelan que EE. UU. habría tomado el control del SEBIN: "La puerta se la ha abierto el propio Diosdado"

El periodista e investigador venezolano David Placer aseguró en NTN24 que Estados Unidos estaría tomando el control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), aparato estatal que opera bajo el mando del régimen de Venezuela y que persigue a opositores en el país. "A Estados Unidos le han abierto la puerta desde la propia estructura represiva del régimen… Y creemos que la puerta se la ha abierto el propio Diosdado Cabello para que comience a supervisar y otorgar autorización para operaciones", señaló Placer.