Habitantes de Boca de Sipapo, en el municipio Autana del estado Amazonas, denunciaron el 27 de noviembre presuntos cobros irregulares y actos de extorsión atribuidos a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La situación generó un enfrentamiento entre miembros de la comunidad indígena Hüöttüjä, también conocida como 'piaroa', y representantes de otros pueblos originarios con varios militares.

La denuncia fue difundida en redes sociales por el defensor de derechos humanos José Urbano, quien pidió la intervención de la Gobernación de Amazonas y de las autoridades municipales.

En la región amazónica, representantes de comunidades indígenas y organizaciones civiles han denunciado reiteradamente situaciones de tensión con los organismos de seguridad.

Entre los motivos señalados figuran disputas territoriales, decomisos de mercancías y supuestos cobros irregulares en puntos de control ubicados en rutas fluviales y terrestres.

El temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.

El pasado lunes 24 de agosto, recordemos, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijo que "se eliminarán las alcabalas policiales" en Venezuela "y en su lugar se reforzará el patrullaje".