El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rindió homenaje la noche de este domingo a tres integrantes de la Fuerza Armada salvadoreña que perdieron la vida en Haití a causa de una explosión accidental durante el cumplimiento de una misión para rescatar a cuatro compañeros secuestrados por grupos criminales, a quienes calificó como “héroes salvadoreños”.

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En un mensaje difundido en su cuenta de X, el jefe de Estado identificó a los militares caídos como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, el cabo Emerson Alexander Zepeda Zelada y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina, y destacó tanto su conocimiento directo sobre el valor del teniente Palacios Santos como los informes recibidos sobre la determinación de ambos cabos.

“Hoy quiero hablarles de tres héroes salvadoreños que perdieron la vida mientras cumplían una misión lejos de nuestra patria. Tres miembros de nuestra Fuerza Armada que viajaron a Haití con un propósito: rescatar a cuatro de sus compañeros que habían sido secuestrados por pandillas haitianas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Bukele relató un episodio que refleja el coraje de dos de los soldados caídos, ocurrido durante unas pruebas en El Salvador, cuando “una granada quedó atorada en un dron” y “Serrano Medina sostuvo el dron a aproximadamente un metro y medio del suelo mientras Zepeda Zelada desactivaba manualmente la granada”, acción en la que ambos “sabían perfectamente el inmenso riesgo que estaban corriendo, pero aun así decidieron actuar para proteger a los demás”.

Más de 2.000 militares salvadoreños se encuentran en la actualidad desplegados en Haití, cifra que representa la fuerza más numerosa enviada por un país a territorio haitiano desde el fin de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), operativa entre 2004 y 2017.

La nación caribeña atraviesa una crisis severa de seguridad, con cinco fuerzas nacionales y extranjeras involucradas en operaciones contra bandas armadas que dominan amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios.

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La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció en fechas recientes que al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, dentro de una escalada de violencia protagonizada por pandillas que modificaron sus tácticas ante la presencia de fuerzas internacionales.