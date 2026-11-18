El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a Colombia tras su visita a Venezuela en donde mantuvo un encuentro con la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

Hegseth fue recibido en Bogotá con varios actos protocolarios incluida la extensión de una alfombra roja desde la puerta de su avión y un canto militar.

El secretario fue recibido por el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, y el ministro de Defensa, el mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López.

Tras su paso por Caracas, el secretario de Guerra de Estados Unidos llega a Colombia para abordar temas de cooperación militar y combate al narcotráfico.

Su visita se da, además, en medio de una grave controversia sobre la gestión del anterior gobierno de Gustavo Petro frente a los ataques con drones que afectan a la fuerza pública colombiana.