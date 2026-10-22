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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Ministro del Interior

Rodrigo Lara se pronunció tras presentar su renuncia al Ministerio de Interior: "En apenas 76 días logramos 10 grandes resultados. Íbamos por muchos más"

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Rodrigo Lara (EFE)
Rodrigo Lara (EFE)
También reconoció el trabajo de sus compañeros de gabinete y del equipo del Ministerio del Interior por "su compromiso, dedicación y largas jornadas de trabajo".

El saliente ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, anunció este 22 de octubre su renuncia al cargo tras apenas 76 días de gestión, luego de que le "fuera solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño".

"Hoy presenté mi renuncia como Ministro del Interior, luego de que me fuera solicitada en una reunión en el Palacio de Nariño", informó Lara a través de su cuenta en la red social X.

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En el mensaje, Lara Restrepo agradeció al presidente Abelardo de la Espriella "la confianza y el honor de haberme permitido servir a Colombia".

El funcionario saliente destacó que durante su breve gestión al frente del Ministerio del Interior lograron "10 grandes resultados", aunque no especificó cuáles fueron estos logros en su mensaje de despedida.

"Íbamos por muchos más. Espero que las iniciativas emprendidas tengan continuidad", expresó Lara en su declaración pública.

El exprocurador general Alejandro Ordóñez asumirá como sucesor en el cargo, según se confirmó en la noche del miércoles y reafirmó el propio Lara, quien le deseó éxitos y ofreció "toda mi disposición para un empalme ordenado".

En su mensaje de despedida, Lara incluyó agradecimientos personales a su familia, destacando especialmente a "mi señora y a mis pequeños hijos gracias por su amor y su comprensión con mis largas jornadas de trabajo".

También reconoció el trabajo de sus compañeros de gabinete y del equipo del Ministerio del Interior por "su compromiso, dedicación y largas jornadas de trabajo".

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"No existe honor más grande que servir a Colombia. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y con más amor por mi Patria", concluyó el exministro en su declaración.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni el Ministerio del Interior han emitido comunicados oficiales adicionales sobre las razones específicas que motivaron la solicitud de renuncia o sobre los planes inmediatos para la transición ministerial.

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