Una ola de indignación entre varios sectores de fanáticos sudamericanos ha provocado la reciente decisión de la Conmebol de otorgar a Estados Unidos la sede de la Copa América 2028.

Varios hinchas se han pronunciado ante la decisión, justificada por Nery Pumpido, director de Desarrollo de la Conmebol, en que "hay una diferencia grande en todo sentido".

“Creemos que fue muy buena la anterior y muy beneficiosa para todas las federaciones”, afirmó Pumpido en declaraciones a varios medios incluido el Diario Olé.

La elección y el posterior comentario de Pumpido provocó los alegatos de hinchas que quieren que la Copa América vuelva a realizarse en Sudamérica de donde es originaria.

“Que vuelva la copa América a Sudamérica”, reclamó un fanático. Otro manifestó que esas decisiones se toman, a su juicio, “porque ponen una torta de guita y ya no importa el deporte, importa la billetera”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que Estados Unidos será la sede de la Copa América 2028, programada para disputarse entre junio y julio de ese año.

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También se anunció que el torneo, que será la edición 49 del campeonato, contará con un formato en el que 16 selecciones tendrán su cupo. Estos equipos son 10 de la Conmebol más seis de la Concacaf.