La espera por el retorno de The Pitt ya tiene fecha de finalización. HBO confirmó que la tercera temporada de la serie médica se va a estrenar el 7 de enero de 2027, por medio de HBO Max. La nueva entrega va a tener 15 episodios, que se van a emitir semanalmente, y retomará la historia del personal sanitario del Pittsburgh Trauma Medical Center.

La producción vuelve a tener como protagonista a Noah Wyle, quien interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch. En esta ocasión, la trama se centrará en su regreso al servicio de urgencias luego de una pausa de varios meses, tras la intensa jornada que marcó el cierre de la segunda temporada.

El propio Wyle adelantó parte del enfoque de los nuevos capítulos en una entrevista con TVLine. Al describir la trayectoria de su personaje, resumió el tema de la temporada con una frase: “En la tercera temporada, los médicos se benefician de ser pacientes”. La declaración deja entrever una historia que va a poner atención en la recuperación de Robby y en las consecuencias personales de trabajar bajo presión constante.

La tercera temporada va a estar ambientada el 12 de noviembre de 2026, cuatro meses y ocho días después de los acontecimientos de la entrega anterior. Ese salto temporal permitirá mostrar qué sucedió en la ausencia del médico y cómo modificó la dinámica del equipo mientras él estaba fuera del hospital.

VEA TAMBIÉN "Los demás presos no quieren relacionarse con él": hijos de famoso actor condenado lo visitaron por primera vez en prisión y revelaron dura declaración o

El reparto va a conservar a varios personajes de su elenco principal. Además de Wyle, volverán Patrick Ball como el doctor Frank Langdon, Katherine LaNasa como Dana Evans, Isa Briones como la doctora Santos, Taylor Dearden como la doctora King, Fiona Dourif como la doctora McKay, Gerran Howell como Whitaker y Sepideh Moafi como la doctora Al-Hashimi. Igualmente seguirá Shawn Hatosy como el doctor Abbot, quien participará en la temporada detrás y delante de cámaras.

Entre las novedades está la incorporación de nuevos personajes, incluyendo los estudiantes de medicina Taj Osei y Marisol Elena Sambrano Monterossa, interpretados por Malachi Beasley y Cheyenne Perez. Rosanny Zayas también se va a sumar como la asistente médica Vera Delgado. Por otro lado, Supriya Ganesh, quien interpretó a la doctora Samira Mohan en las dos primeras temporadas, no volverá.