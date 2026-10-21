Rodrigo Lara sale del Ministerio del Interior, el presidente De la Espriella anunció a Alejandro Ordóñez como su reemplazo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este 21 de octubre de 2026 un cambio en su gabinete ministerial, designando a Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior.

Ordóñez será el reemplazo de Rodrigo Lara, quien apenas completó poco más de dos meses en el cargo.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario colombiano comunicó la decisión y expresó su agradecimiento al funcionario saliente.

"Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia", señaló De la Espriella en sis redes sociales.

Sobre el nuevo titular de la cartera del Interior, el presidente destacó sus cualidades personales y profesionales para asumir el cargo.

"Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación", indicó el mandatario.

El anuncio también precisó los detalles del proceso de transición entre ambos funcionarios.

Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez en el cargo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de la cartera del Interior, según informó el presidente.

De la Espriella aprovechó el comunicado para reafirmar el compromiso de su administración con el país.

"Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos", expresó el mandatario.

Este inesperado cambio ministerial se produce en un momento clave de la administración De la Espriella en temas de seguridad y orden público.

El Ministerio del Interior es una de las carteras más importantes del gabinete colombiano, encargada de las relaciones con el Congreso, los asuntos políticos internos y la coordinación con las entidades territoriales.