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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Latin Grammy

Este fue el look que más dio de qué hablar en la alfombra roja de los Latin Grammy

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Sofia Monroy, artista musical - Foto: EFE
Sofia Monroy, artista musical - Foto: EFE
Aunque el 'outfit' contaba con otros elementos, la pieza que acaparó las miradas fue el torso masculino artificial que llevaba incorporado.

La cantante Sofía Monroy se convirtió en una de las figuras más comentadas de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, celebrados el pasado jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

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La artista llamó la atención con un atuendo poco convencional que incluía una prenda de silicona con pectorales y abdominales marcados.

Aunque el 'outfit' contaba con otros elementos, la pieza que acaparó las miradas fue el torso masculino artificial que llevaba incorporado.

El estilismo se complementó con el cabello oscuro suelto y ondulado y maquillaje con tonos naturales.

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La apariencia femenina de su rostro y la anatomía masculina de la prenda que vestía buscaban representar el concepto de dualidad en su proyecto musical 'WO[E]MAN'.

Con 27 años, Monroy creció en Suecia y desde hace tres años reside en México, donde busca acercarse a sus raíces paternas.

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En 2025 presentó su primer álbum, 'Morena', y este año figuró entre los nominados a 'Mejor Nuevo Artista' en los Latin Grammy'.

Los Latin Grammy (o Premios Grammy Latinos) son galardones anuales otorgados por la Academia Latina de la Grabación.

En dicha ceremonia se reconoce la excelencia artística y técnica de la música en español y portugués.

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