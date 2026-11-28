Las principales plataformas de streaming preparan para diciembre una programación marcada por el debut televisivo de la saga Harry Potter en HBO Max durante Navidad, nuevas adaptaciones literarias y producciones documentales de alto perfil, según un balance divulgado este sábado.

El mes arranca con estrenos destacados desde el primer día: Netflix presenta el 1 de diciembre Trinity, un thriller político del británico Jed Mercurio, creador de Line of Duty y Bodyguard, protagonizado por Gugu Mbatha-Raw como Katherine Decker, segunda al mando de un submarino nuclear estadounidense, y Richard Madden como el secretario de Defensa Webb Preston.

Disney+ estrena el 2 de diciembre Caldas. El último barco, la adaptación de la novela de Domingo Villar protagonizada por Javier Gutiérrez como el inspector Leo Caldas y Hovik Keuchkerian como Rafael Estévez, ficción que traslada a la pantalla una investigación criminal ambientada en Galicia sobre la desaparición de la hija de un prestigioso cirujano de Vigo.

La clásica novela romántica de Jane Austen recibe una nueva versión el 3 de diciembre en Netflix con Orgullo y prejuicio, producción de seis episodios donde Jack Lowden y Emma Corrin interpretan al señor Darcy y a Elizabeth Bennet, acompañados por Olivia Colman y Rufus Sewell como los padres Bennet.

El 8 de diciembre regresa a Disney+ la sexta temporada de Solo asesinatos en el edificio, con el trío protagonista Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez que viaja a Londres tras el ataque a Cinda Canning, mientras Meryl Streep continúa como actriz invitada junto con la incorporación de rostros británicos como Olivia Colman, David Tennant y Nicola Coughlan.

Movistar Plus estrena el 10 de diciembre Matar a un oso, un thriller policial protagonizado por Eduard Fernández e inspirado en el caso real de la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán durante el confinamiento por la pandemia.

La misma plataforma presenta el 17 de diciembre El Gordo de Villamanín, una serie documental sobre el conflicto vivido en el pueblo leonés tras ganar el primer premio de la Lotería de Navidad en 2025, cuando se entregaron 50 papeletas de más por valor de cuatro millones de euros.

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Netflix cierra el mes con dos lanzamientos principales: el 18 de diciembre llega Más allá de la sociedad, el documental de J.A. Bayona que reúne por primera vez a supervivientes y familias del accidente aéreo de los Andes de 1972 cincuenta años después de la tragedia, y el 24 de diciembre regresa Emily in Paris con Lily Collins en su sexta temporada y un reencuentro con Gabriel.