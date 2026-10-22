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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Guerra en Ucrania

Putin asegura que Rusia está lista para negociar un "acuerdo final" para poner fin a la guerra con Ucrania

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vladimir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
Vladimir Putin, presidente de Rusia - Foto: EFE
El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con el presidente Vladimir Putin durante casi tres horas en San Petersburgo este miércoles.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que está listo para reanudar las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, pero sobre un acuerdo de paz definitivo y no sobre un alto el fuego "corto".

"El objetivo de estas conversaciones será abordar la cuestión de garantizar la seguridad tanto para Ucrania como para Rusia... en el marco de un acuerdo final, no después de una especie de breve pausa en los combates", dijo Putin a un periodista de la televisión estatal.

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Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones con Estados Unidos y Ucrania a mediados de noviembre, indicó este miércoles el Kremlin tras una reunión en Rusia entre Vladimir Putin y un emisario de Estados Unidos, pero afirmó que las propuestas de Kiev y de los europeos carecen de sustancia.

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió con el presidente Vladimir Putin durante casi tres horas en San Petersburgo, indicó a la prensa el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov. El otro emisario estadounidense, Jared Kushner, participó por videoconferencia.

Según Ushakov, Moscú está dispuesto a retomar las negociaciones a tres bandas con Kiev y Washington "hacia el 10 de noviembre", es decir, después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

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Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se declaró "favorable" este miércoles a que se organice tal encuentro "lo antes posible".

No obstante, en una muestra de que las posiciones de los beligerantes siguen alejadas, Ushakov afirmó que las propuestas para poner fin a la guerra formuladas por Kiev y sus socios europeos la víspera en Oslo, y que Witkoff transmitió a Putin, son vagas y carecen "de contenido".

Por su lado, Witkoff indicó en X que las conversaciones fueron "constructivas" pero reconoció que queda "trabajo importante por hacer".

"El presidente Trump mantiene su compromiso de lograr el fin de esta guerra y alcanzar una paz integral y duradera", añadió.

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