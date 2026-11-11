Dron de Estados Unidos sobrevoló Cuba tras ultimátum de Trump: "Los meses están contados"

Un nuevo dron espía de la Armada de Estados Unidos recientemente habría sobrevolado las costas de la isla de Cuba, un hecho que ocurre en medio de la inminente presión desde Washington hacia el régimen de La Habana. La aeronave de inteligencia no tripulada identificada como MQ-4C Triton habría realizado varios recorridos entre las Bahamas y La Habana antes de retornar a la Florida.