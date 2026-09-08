Luis Díaz fue nominado junto a otro colombiano al Balón de Oro 2026: vuelve a estar entre los mejores del mundo

El delantero colombiano Luis Díaz vuelve a estar entre los mejores futbolistas del mundo. Este martes 8 de septiembre fue anunciado oficialmente como uno de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, premio que reconoce al jugador más destacado de la temporada.

Cabe resaltar que, junto a Luis Díaz, también fue nominado Julián Andrés Quiñones Quiñones, futbolista colombiano naturalizado mexicano, quien juega como centrodelantero o extremo en el Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League y como delantero de la Selección Mexicana.

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La organización del galardón confirmó la presencia del atacante del Bayern Múnich en la lista correspondiente a la edición número 70 del premio. Para Díaz, se trata de su segunda nominación, luego de haber sido incluido en 2022, cuando terminó en el puesto 17 de la clasificación.

La nominación llega después de una primera temporada de alto nivel con el conjunto alemán. Díaz fue una de las piezas importantes del Bayern durante la campaña 2025/26, en la que el equipo consiguió la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana. Los registros de la Bundesliga señalan que el colombiano disputó 32 partidos en el campeonato, con 15 goles y 14 asistencias.

Además, su rendimiento trascendió el torneo local. En la Champions League 2025/26, Díaz disputó 12 encuentros y marcó siete goles, mientras que también aportó tres asistencias. El Bayern alcanzó las semifinales de la competición europea.

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich

Díaz llegó al Bayern Múnich en julio de 2025 procedente del Liverpool. El conjunto alemán confirmó entonces que el colombiano firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y recibió el número 14.

Su adaptación al fútbol alemán fue rápida. La propia Bundesliga destacó que el colombiano tuvo una temporada de debut sobresaliente y que terminó siendo una pieza habitual del ataque dirigido por Vincent Kompany.

El colombiano también tuvo protagonismo con la Selección Colombia durante el Mundial de 2026. En su debut en la Copa del Mundo marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 3-1 frente a Uzbekistán, actuación en la que, además, fue elegido como el jugador del partido.

Luis Díaz va por el Balón de Oro

La nominación no significa que Díaz ocupe actualmente el puesto 29 o una posición específica en la clasificación final. La publicación que anuncia su candidatura hace parte de la presentación de los 30 futbolistas que competirán por el galardón.

El ganador será elegido mediante la votación de un jurado internacional de periodistas. Cada votante deberá seleccionar y ordenar a sus diez favoritos, teniendo en cuenta tres criterios: rendimiento individual y carácter decisivo; logros colectivos y títulos; y clase y juego limpio.

La ceremonia en la que se conocerá al ganador se realizará el 26 de octubre de 2026 en Londres, en una edición especial por el 70.º aniversario del Balón de Oro. Será, además, la primera vez que la ceremonia se celebre en la capital británica.

Finalmente, para Luis Díaz, la nominación representa un nuevo reconocimiento a su crecimiento en el fútbol europeo y lo vuelve a colocar entre los candidatos al principal premio individual del fútbol mundial. Ahora deberá esperar hasta octubre para conocer si su segunda nominación se traduce en un lugar entre los mejores de la clasificación o, incluso, en la posibilidad de luchar por el máximo galardón.