Control, gambeta y vaselina: el golazo del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, que desde ya es candidato para el Premio Puskás

Un doblete del reciente Balón de Oro, Ousmane Dembélé, fue determinante para que el Paris Saint-Germain se impusiera con autoridad 3-0 al Lille este viernes, en el marco de la fecha 18 de la Ligue 1.

Con este triunfo, el conjunto parisino se adueñó de manera provisional del liderato del campeonato.

El PSG alcanzó los 42 puntos y supera por dos unidades al Lens, que suma 40 y podría recuperar la cima si vence este sábado al Auxerre, ubicado en la penúltima posición.

El compromiso disputado en el Parque de los Príncipes se presentaba complicado para el equipo capitalino, ya que llegaba golpeado tras quedar eliminado en la Copa de Francia frente al París FC y con la mente puesta en su próximo duelo ante el Sporting de Lisboa por la Champions League. Sin embargo, Luis Enrique decidió no guardarse nada y alineó a su once estelar para evitar sorpresas.

Dembélé tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y marcó dos goles decisivos: El primero llegó al minuto 13, con un potente disparo de larga distancia que dejó sin opciones al arquero Berke Özer.

Más tarde, al 64, volvió a aparecer, pero esta vez, con una 'diana' que, desde ya, muchos fanáticos del 'deporte rey' sitúan en la carrera por el Premio Puskás.

Tras controlar un pase filtrado en la orilla del área rival, además de gambetar a varios contrincantes, Dembélé ejecutó una espectacular vaselina (sombrerito) que bañó al portero del Lille.

Previamente, Olivier Giroud había intentado una definición similar en la portería contraria, pero su remate terminó estrellándose en el travesaño.

Ya en tiempo añadido, Bradley Barcola selló la goleada con el tercer tanto definitivo.

Barcola se consolidó como el máximo artillero del PSG en la Ligue 1 con seis anotaciones, seguido por Dembélé, quien suma cinco goles tras regresar de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas.

Con esta derrota, Lille es cuarto en la tabla y corre el riesgo de salir de puestos de Champions, ya que Lyon y Rennes lo siguen de cerca y disputarán sus partidos este domingo.