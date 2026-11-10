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Daniel Ortega

Debilitado y con dificultad para caminar: el dictador Daniel Ortega reapareció tras más de dos meses sin mostrarse en público

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Daniel Ortega - Foto: EFE
Daniel Ortega - Foto: EFE
Su aspecto físico contrastó con el de su última aparición pública cuando encabezó un acto por el aniversario del Ejército de Nicaragua, el pasado 2 de septiembre.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció este lunes en la capital del país centroamericano con aspecto débil tras más de dos meses de ausencia en actos públicos, lo que alimentó rumores sobre un deterioro de su estado de salud.

Ortega, que el miércoles cumplirá 81 años, asistió junto a su esposa, que funge como copresidenta, Rosario Murillo, al mausoleo de Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para participar en un homenaje nocturno por los 50 años de su muerte en la antigua Plaza de la Revolución en Managua.

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Seguido por decenas de jóvenes que agitaban banderas nicaragüenses y rojinegras del FSLN, Ortega caminó en la plaza con dificultad y apenas pronunció unas frases durante una aparición de unos veinte minutos, según la transmisión de la televisión oficial.

"Carlos, aquí están los jóvenes, los que jamás te olvidarán, los que jamás te traicionarán, los que siempre te serán leales, hasta la muerte", dijo Ortega con voz pausada y evitando sus acostumbrados discursos largos en los que suele repasar la historia centroamericana y criticar a Estados Unidos.

Su aspecto físico contrastó con el de su última aparición pública cuando encabezó un acto por el aniversario del Ejército de Nicaragua, el pasado 2 de septiembre.

La reaparición puso fin a 68 días de ausencia, el período más prolongado de Ortega desde que regresó al poder en 2007, que había alimentado especulaciones sobre su estado de salud.

Ortega padece lupus y problemas renales.

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El estado de salud de Ortega se trata con absoluto hermetismo: la dictadura no divulga informes médicos ni ofrece explicaciones sobre sus prolongadas ausencias.

Exiliados nicaragüenses advierten que una reciente reforma constitucional que excluirá a opositores de las elecciones busca garantizar la sucesión del poder en la familia presidencial.

El exguerrillero sandinista y su esposa, de 75 años, ejercen el poder con mano de hierro, especialmente tras las manifestaciones de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Las protestas antigubernamentales, consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington, provocaron una crisis política que ha llevado al encarcelamiento, exilio y despojo de nacionalidad de cientos de opositores.

A inicios de noviembre, diez países de la Organización de Estados Americanos, incluidos Brasil y Estados Unidos, constituyeron un grupo que intentará abrir un canal diplomático de diálogo con Nicaragua, país aislado en la región a causa de su deriva autoritaria.

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