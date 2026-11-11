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Luis Díaz entrena de nuevo con Bayern Múnich y se acerca su regreso a las canchas: estos serían los partidos para su reaparición

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich - Foto: EFE
extremo colombiano progresa en la recuperación de su lesión muscular y ya hace ejercicios de velocidad y trabajos con balón en Alemania.

Buenas noticias para Luis Díaz y la Selección Colombia. El delantero del Bayern Múnich se entrenó sobre el césped y avanza en su recuperación de la lesión muscular que lo tiene alejado de las canchas desde el pasado 21 de octubre. El colombiano ya desarrolla ejercicios de velocidad y trabajos con balón, por lo que crecen las expectativas acerca de su posible regreso a la competencia durante noviembre.

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El propio Bayern Múnich compartió información de la evolución del guajiro en sus canales oficiales. En una actualización difundida el 10 de noviembre, el club notificó que el atacante continuaba con su programa individual de recuperación y que trabajó intensamente con carreras de velocidad y ejercicios con balón para alistar su vuelta.

La lesión se produjo en el encuentro frente al Arsenal por la Liga de Campeones. Después del compromiso, el conjunto alemán informó que el futbolista sufrió una “pequeña rotura de un fascículo muscular en la parte posterior del muslo izquierdo”, una molestia que lo hizo detener su actividad y comenzar un proceso de rehabilitación.

Desde entonces, Díaz se perdió ya varios compromisos con el equipo bávaro y tampoco pudo integrar la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de noviembre. Su ausencia representa una baja fundamental para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que no va a poder contar con uno de sus principales referentes ofensivos en esos encuentros.

El próximo partido del Bayern Múnich tras el parón internacional será frente al Colonia, el viernes 20 de noviembre, por la Bundesliga. Ese compromiso nace como una posibilidad para que el colombiano vuelva a estar disponible, siempre que logre completar las siguientes etapas de recuperación y pueda incorporarse a los entrenamientos grupales.

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Si no alcanza a llegar a ese encuentro, otra opción podría ser el duelo contra Lille, programado para el miércoles 25 de noviembre por la Liga de Campeones. El calendario igualmente contempla un partido frente al Hamburgo el 28 de noviembre, pero por ahora no existe una confirmación de cuál será el día de su reaparición.

La cautela del Bayern responde a la necesidad de evitar una recaída. El asistente técnico Aaron Danks advirtió que aún no había una fecha establecida para el retorno del colombiano y que la intención era reincorporarlo al grupo una vez finalizara el parón de selecciones.

De momento, la noticia positiva es que Díaz ya trabaja con balón e incrementa la intensidad de sus ejercicios. Su evolución va a ser determinante para que Vincent Kompany decida cuándo puede regresar a competir. El objetivo del club es recuperar al extremo en buenas condiciones para afrontar los partidos de la recta final de noviembre.

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