“Se espera que haya un avance contundente”: Experto sobre el nuevo ciclo de diálogos en Venezuela

El periodista y director del medio digital La Gran Aldea, Alejandro Hernández, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre la indignación que se ha generado ante la no aceptación de cargos por tortura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por los delitos de tortura que se les expusieron este jueves en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York. Asimismo, también se refirió a la importancia que tienen que otros integrantes del chavismo estén enfrentando la justicia de Estados Unidos, así como el nuevo ciclo de negociaciones entre los integrantes de la dictadura y representantes de la oposición en Venezuela.