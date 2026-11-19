El expresidente Gustavo Petro pidió a la ciudadanía mantener una movilización permanente contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, durante las protestas realizadas este jueves 19 de noviembre en varias ciudades del país.

Sus palabras generaron reacciones de congresistas, que las interpretaron como un posible llamado a un golpe de Estado.

Las manifestaciones, convocadas por centrales obreras, sindicatos y sectores de oposición, rechazan el proyecto de Ley de Rescate Económico del Ejecutivo. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla estaban entre las ciudades previstas para la jornada, y Petro participó en la movilización de Cali.

En su intervención ante los manifestantes, el exmandatario sostuvo que el país no debe aguardar a las elecciones regionales de 2027 ni a las presidenciales de 2030 para que cambie el panorama político.

“No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia. Es la movilización popular masiva la que lleva a cambiar el Gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto, lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”, dijo.

Según dijo, la movilización debe ser permanente y cada vez más amplia, y es la presión popular masiva la que puede cambiar a un Gobierno que calificó de "ilegítimo".

Petro llegó a plantear que quizás no sea necesario esperar el voto y que lo que corresponde es "actuar en las calles y de inmediato".

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Añadió que es el pueblo colombiano el llamado a restaurar lo que denominó una democracia real, y reiteró que, a su juicio, un Gobierno ilegítimo debe irse ya, sin esperar a 2030.

Reacciones de congresistas

Las frases del expresidente provocaron críticas inmediatas en el Congreso.

El representante a la Cámara David Cote se preguntó en su cuenta de X si Petro estaba incitando a un golpe de Estado.

Por su parte, el congresista Julio César Triana calificó las declaraciones como "muy graves" y afirmó que Petro, al no haber podido, según su versión, apropiarse de los resultados electorales, ahora llama a un golpe de Estado.

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Hasta el momento no se conoce una respuesta del expresidente a estos señalamientos ni un pronunciamiento del Gobierno de De la Espriella sobre sus declaraciones.