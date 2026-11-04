Lamine Yamal rompe récord de Mbappé en la Champions: este sería el histórico registro que el francés no pudo alcanzar

La Champions League tiene un nuevo récord de precocidad. Lamine Yamal superó la marca que le pertenecía a Kylian Mbappé y se convirtió en el futbolista con más goles en la historia del torneo antes de cumplir 20 años, al llegar a los 14 tantos con su tanto en el partido frente al Aston Villa.

Lamine Yamal logró el registro este martes 3 de noviembre, en la victoria del conjunto catalán por 3-0 ante el equipo de Inglaterra, en el Spotify Camp Nou. El atacante abrió el marcador a solo siete minutos, luego de aprovechar un error defensivo del rival y enviar el balón al fondo de la portería.

Con esa anotación llegó a 14 goles en la máxima competición europea de clubes y dejó atrás los 13 que consiguió Mbappé antes de cumplir 20 años. El francés, quien actualmente es el delantero del Real Madrid, estableció la marca en su etapa en el Mónaco y el Paris Saint-Germain.

El registro además coloca al español por encima de otros nombres destacados del fútbol europeo. Erling Haaland ostenta el siguiente lugar entre los máximos anotadores antes de los 20 años, con 10 tantos, así como Patrick Kluivert consiguió siete. Raúl González, Karim Benzema y Jude Bellingham, los tres del Real Madrid aparecen en la lista con seis cada uno, según los datos recopilados por la UEFA.

La cifra de Yamal tiene un elemento adicional: la llegó con apenas 37 partidos disputados en la Champions League. El futbolista debutó en el torneo en septiembre de 2023, momento en que tenía 16 años, en un encuentro ante el Royal Antwerp que terminó con victoria del Barcelona por 5-0. Su primer gol en la competición llegó un año después, contra el Mónaco.

Desde entonces, el extremo se ha convertido en una pieza importante del equipo azulgrana y ya alcanzó registros de precocidad. Igualmente es el jugador más joven en marcar y asistir en un mismo partido de Champions, una marca que logró con 17 años y 241 días, ante el Benfica, en marzo de 2025.

la UEFA lo reconoce como el futbolista con más goles en la competición antes de cumplir 19 años, con 11 tantos, y ahora de igual manera como el máximo goleador adolescente del torneo, con 14.

El nuevo récord llega cuando aún tiene margen para ampliar su cuenta: Yamal cumplirá 20 años en julio de 2027. Por esta misma razón, cada aparición en la Champions es una oportunidad para incrementar una marca que ya dejó atrás a Mbappé y a otras figuras que destacaron desde muy jóvenes en el fútbol de Europa.

La victoria frente al Aston Villa y el nuevo registro individual hicieron la jornada en otra noche histórica para el atacante y para el FC Barcelona.