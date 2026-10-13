Shu Bao, la cría de panda gigante que conquista al público en Corea del Sur

Una pequeña panda gigante se convirtió en la nueva atracción del parque temático Everland, en Corea del Sur.

Shu Bao, nacida el 3 de junio de 2026, hizo su primera aparición pública al cumplir 100 días de vida, fecha en la que también se anunció oficialmente su nombre.

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La cría es el cuarto panda gigante nacido en Corea del Sur, después de Fu Bao y las gemelas Rui Bao y Hui Bao. Sus padres, Ai Bao y Le Bao, llegaron al país en 2016 y permanecen en Panda World, un espacio dedicado a estos animales dentro del parque.

El nombre Shu Bao fue elegido mediante una votación pública en la que participaron alrededor de 10.000 personas.

La llegada de la pequeña panda ha despertado gran interés entre los visitantes, mientras sus cuidadores esperan que, al igual que sus hermanas mayores, se convierta en fuente de alegría para el público.