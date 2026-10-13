NTN24
Martes, 13 de octubre de 2026
Martes, 13 de octubre de 2026
Corea del Sur

Shu Bao, la cría de panda gigante que conquista al público en Corea del Sur

octubre 13, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Panda bebé - Foto Canva
Panda bebé - Foto Canva
Con apenas 100 días de vida, Shu Bao hizo su primera aparición pública en el parque temático Everland, en Corea del Sur, donde ya atrae las miradas de los visitantes.

Una pequeña panda gigante se convirtió en la nueva atracción del parque temático Everland, en Corea del Sur.

Shu Bao, nacida el 3 de junio de 2026, hizo su primera aparición pública al cumplir 100 días de vida, fecha en la que también se anunció oficialmente su nombre.

o

La cría es el cuarto panda gigante nacido en Corea del Sur, después de Fu Bao y las gemelas Rui Bao y Hui Bao. Sus padres, Ai Bao y Le Bao, llegaron al país en 2016 y permanecen en Panda World, un espacio dedicado a estos animales dentro del parque.

El nombre Shu Bao fue elegido mediante una votación pública en la que participaron alrededor de 10.000 personas.

La llegada de la pequeña panda ha despertado gran interés entre los visitantes, mientras sus cuidadores esperan que, al igual que sus hermanas mayores, se convierta en fuente de alegría para el público.

Temas relacionados:

Corea del Sur

Animales

Conservación animal

Protección animal

especie en peligro de extinción

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos siguen manejando estructuras de poder": analista sobre conspiradores del régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"EEUU está buscando testigos que permitan abrir nuevas acusaciones contra Maduro": Roberto Deniz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"No quiso ni verla": así ninguneó Giorgia Meloni a Delcy Rodríguez en Italia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué pretende Cilia Flores? Nuevo abogado se suma a la defensa de la esposa del dictador Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

De la Espriella lanza advertencia ante jornada de manifestaciones: "La protesta no autoriza a agredir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Shu Bao, la cría de panda gigante que conquista al público en Corea del Sur

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
José Antonio Kast | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

Kast interviene en la ONU y habla de Venezuela: "América Latina quiere que esta historia termine bien"

Sidney, Australia - Foto: EFE
Australia

Australia buscará endurecer los controles migratorios: habilitará centros de detención e impondrá restricciones a turistas y estudiantes

Jorge Rodríguez publica indignante video que cargaría contra María Corina Machado - EFE y redes sociales
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez publica indignante video que cargaría contra María Corina Machado y la representa abandonada en un aeropuerto de Panamá: "Yo no sé cuántas veces van a renunciar a la nacionalidad"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Antonio Kast | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

Kast interviene en la ONU y habla de Venezuela: "América Latina quiere que esta historia termine bien"

Sidney, Australia - Foto: EFE
Australia

Australia buscará endurecer los controles migratorios: habilitará centros de detención e impondrá restricciones a turistas y estudiantes

Jorge Rodríguez publica indignante video que cargaría contra María Corina Machado - EFE y redes sociales
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez publica indignante video que cargaría contra María Corina Machado y la representa abandonada en un aeropuerto de Panamá: "Yo no sé cuántas veces van a renunciar a la nacionalidad"

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Operativo clave contra el ELN: Gobierno de la Espriella rescata a ocho secuestrados en Colombia

Fotografía de archivo de un avión con la bandera de Venezuela - EFE
Aerolíneas

Colombia y Venezuela amplían su integración aérea con vuelos entre Maracaibo, La Guajira y el Valle del Cauca

Dictador Nicolás Maduro-Foto: AFP
ELN en Venezuela

Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro

Uniformados de las disidencias de las FARC-Foto: EFE
Bombardeo

¿Menores de edad como escudos humanos? Lo que usan los grupos para evitar bombardeos en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023