Fauna y cambio climático: el desafío de proteger los bosques cerca de París

El Espace Rambouillet, ubicado en Yvelines, Francia, permite a sus visitantes observar de cerca diferentes especies de fauna silvestre, pero también busca convertir esa experiencia en una oportunidad para hablar sobre la importancia de conservar los ecosistemas.

El parque desarrolla actividades educativas para explicar cómo las actividades humanas y los fenómenos asociados al cambio climático pueden afectar los bosques.

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La sequía, las altas temperaturas y los incendios pueden alterar los hábitats y poner en riesgo las condiciones necesarias para la supervivencia de distintas especies.

Pero su trabajo no se limita a la educación. Espace Rambouillet también participa en programas de conservación, entre ellos iniciativas para la reintroducción del águila imperial en Armenia.

A través de demostraciones de vuelo y actividades de acercamiento a los animales, el parque busca fortalecer el vínculo entre los visitantes y la naturaleza.

La apuesta es que conocer de cerca a estas especies también ayude a comprender la importancia de proteger los lugares de los que dependen.

El mensaje de los conservacionistas apunta a una responsabilidad que va más allá de atender las emergencias cuando ocurren: proteger la fauna significa también conservar los bosques y los ecosistemas que sostienen la vida.