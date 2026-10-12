Sigue temblando en Panamá tras terremoto de 7.7: se registran más de 200 réplicas y daños en 400 edificaciones

El terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el viernes pasado provocó la activación del Estado de Emergencia por parte del Gobierno Nacional durante este fin de semana, una medida que permite canalizar recursos y ayuda hacia las zonas más afectadas del país centroamericano. Hasta el momento, las autoridades panameñas confirmaron que no se han registrado víctimas mortales, aunque el balance material es considerable: más de 400 escuelas y viviendas resultaron dañadas por el movimiento telúrico. Este domingo, los servicios sismológicos reportaron aproximadamente 200 movimientos sísmicos registrados como réplicas del terremoto original. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dispuso un presupuesto de 100 millones de dólares destinado a apoyar a los damnificados y reconstruir las zonas afectadas, especialmente aquellas cercanas a Tonosí, localidad identificada como el epicentro del sismo. Esta asignación presupuestaria fue posible gracias a la activación del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno.