El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el martes 17 de noviembre de 2026 una gira de tres días por Asia con una escala en Manila, Filipinas, antes de viajar a Shenzhen, China.

En una reunión con el alto mando de Filipinas, el titular de la Casa Blanca habló nuevamente sobre la seguridad energética y los acuerdos petroleros con el régimen de Venezuela.

"En muchas otras áreas en las que nuestras dos naciones pueden intensificar la colaboración, incluyendo la seguridad energética", expresó el titular de la Casa Blanca.

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"Tenemos más energía que cualquier país del mundo por el doble, incluso más que eso. Si agregas Rusia y Arabia Saudita juntos, somos mucho más grandes que esos dos combinados", acotó.

Posteriormente, dijo: "Luego agregas a Venezuela, que es nuestra nueva adquisición... Fue una adquisición, y no sé si a la gente le gusta decirlo o no, pero ha sido increíble lo que ha pasado con los Estados Unidos".

Tras la detención y extracción del dictador Nicolás Maduro, la relación entre Donald Trump y Delcy Rodríguez ha experimentado un giro radical.

Puntualmente, el gobernante republicano y la sucesora de Maduro han tenido un "acercamiento pragmático" y de "reconocimiento bilateral".

A pesar de esta "alianza", a día de hoy Venezuela sigue sin una fecha electoral fijada para los próximos comicios presidenciales.

Aunque el panorama político en Venezuela es un tanto confuso, las autoridades de Washington reiteran su estrategia de "tres fases" en el país suramericano: estabilización, recuperación y transición política.

Respecto a la gira por el continente asiático, Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping sostendrán una reunión trilateral este jueves 19 de noviembre en Shenzhen, China.

El encuentro se llevará a cabo durante la 33.ª edición del encuentro de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).