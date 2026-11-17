Investigadores de las Naciones Unidas encendieron las alarmas durante la Cumbre de Biodiversidad (COP17) celebrada en Ereván, Armenia, señalando que los esfuerzos globales para revertir la destrucción de los ecosistemas son mínimos.

Respaldados con un profundo diagnóstico, expusieron la profunda brecha entre las promesas políticas y las realidades económicas que estarían afectando ecosistemas.

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Su informe describe una radiografía demoledora sobre hacia dónde van las prioridades del capital global con un cálculo inicial: por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, el mundo gasta cerca de 30 dólares en financiar actividades económicas que la estarían destruyendo.

Con esta conclusión deducen que esa asimetría financiera boicotea activamente cualquier intento de restauración ecológica a gran escala.

En entrevista con Clic Verde de NTN24, el ambientalista y catedrático Pablo Palacios enumeró algunas de las razones estructurales, que según él estarían detrás de este retroceso e identificó tres subsidios estatales y dinámicas comerciales que actúan como "frenos de mano" para la biodiversidad planetaria.

La primera, los subsidios a combustibles fósiles que resultan en ayudas económicas que abaratan de forma constante el uso de energías sucias, acelerando el cambio climático y alterando los hábitats terrestres y marinos.

También en segundo lugar, la maximización agrícola a gran escala que incluye apoyos financieros para monocultivos masivos y el posible uso intensivo de agroquímicos que destruirían el suelo y generarían desplazamiento de comunidades y en tercer lugar los incentivos a la sobreexplotación pesquera que son fondos destinados a flotas industriales que diezman los recursos pesqueros, alterando las cadenas alimentarias marinas.

"Son precisamente estas tres malas prácticas las que más están aumentando la pérdida de la biodiversidad a distintas escalas", enfatizó Palacios, llamando a los líderes globales a desmontar urgentemente estos incentivos destructivos si se pretende rescatar el espíritu de los acuerdos de Kunming-Montreal y de la posterior revisión de Cali.

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El catedrático de la Universidad Javeriana de Colombia agregó también que los manglares operan como los grandes sumideros globales de carbono del planeta que resultan ser claves en los debates de la llamada economía azul y advirtió que su desaparición elimina un baluarte que dota de diversidad de peces y alimento a miles de comunidades.