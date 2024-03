Sobrevivientes de violencia sexual se reúnen por primera vez para crear movimiento en América Latina

Por primera vez, una región se une para erradicar la violencia sexual en la infancia. Destacados activistas sobrevivientes de 15 países de Latinoamérica y el Caribe construirán la estrategia regional con tres ejes: prevención, sanidad y justicia.

Además, presentarán el primer informe de acceso a la justicia y prescripción de la acción penal regional analizado desde sus vivencias.

Con la misión de impulsar una acción colectiva para erradicar la violencia sexual contra la infancia, sobrevivientes de Latinoamérica y el Caribe se reunirán en Buenos Aires, Argentina, para lanzar el movimiento regional, desarrollar una estrategia y presentar su primer documento de acceso a la justicia y prescripción de la acción penal.

El importante evento tendrá lugar el sábado 16 de marzo a las 17 horas. Se trata del primer encuentro donde sobrevivientes de toda una región se congregarán para dar vida a la rama regional del Brave Movement Global. El Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe estará conformado por destacados activistas expertos de 15 países.

Se presentará el informe regional elaborado por sobrevivientes sobre la prescripción de la acción penal en los países de nuestra región con la presencia de los fundadores del Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, que representan en sus respectivos países.

Estos son los nombres, apellidos, país y organización:

Sonia Almada, Argentina, ARALMA

María del Carmen Arandia Martínez, Bolivia, Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), Red departamental de NNA contra la violencia sexual

Brisa Liliana De Angulo Losada, Bolivia A Breeze of Hope

Joanna Maranhão, Brasil

Marcos Torres, Colombia, Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Clerical

Leidy Yesenia Mora Alvarez, Colombia, Mujeres Protectoras-IJM

Génesis Rojas Cruz, Costa Rica, Voces Nuestras

Claudia Expósito García, Cuba, Activista independiente

Juana Catalina Fernández Muñoz, Ecuador, Activista independiente

Orlando Ernesto Alvarez Zamora, El Salvador, Manuales para sobrevivir

Betzy Santiz, Guatemala, Mi Historia Importa

Claudia Milagro Padilla Montes, Honduras, activista y defensora de Derechos Humanos

Zoila Jovita Ríos Coca, México, Clínica de Atención Psicológica CAPTA A.C.

Zoilamerica Ortega Murillo, Nicaragua, Red de Derechos Humanos Europa

Jose Enrique Escardó Steck, Perú, Red de Sobrevivientes Perú

María Victoria Marichal, Uruguay, activista independiente

Andrea Patricia Verde Aranda, Uruguay, Alma Valiente

Linda Loaiza López Soto, Venezuela, Fundación Linda Loaiza

Para la ocasión, llegará a Argentina la directora ejecutiva del Brave Movement, Dra. Daniela Ligiero, también presidenta de Together for Girls, asociación global dedicada a poner fin a la violencia contra los niños, especialmente la violencia sexual contra las niñas, además de los aliados del Movimiento, entre los que se encuentran Hispanics for Philanthropy, International Justice Mission (IJM América Latina), Equality Now, y Child’s Rights International Network (CRIN).

Se contará con el acompañamiento de académicos, activistas por los derechos humanos, intelectuales, políticos y periodistas de prensa local e internacional.

Como cierre de una jornada que promete ser por demás emotiva, no solo por lo que implica la multiplicidad de voces reunidas para dar vida al Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, sino por este esfuerzo hecho red, se proyectará la película Algo incorrecto con la presencia de Susana Nieri, su directora, y la actriz protagónica.

El espectáculo de la noche estará a cargo de Silvina Moreno, cantante y compositora argentina con tres nominaciones a los Premios Gardel y una a los Fans Choice Awards. Habrá un cóctel para agasajar a los asistentes y obsequios a los presentes.

Sobre Brave Movement y el Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe:

El Brave Movement Global está liderado por sobrevivientes de diferentes orígenes cuyas experiencias con la violencia sexual son variadas. Comparten el conocimiento de lo que es sentirse solo, estar escondido, vivir asustado y aferrarse a culpas injustificadas, además de cargar con la vergüenza y enfrentar el estigma.

Trabaja en solidaridad con los aliados con una acción audaz y transformadora basada en tres puntos: prevenir la violencia sexual y que los agresores sean llevados ante la justicia, que los sobrevivientes de todo el mundo encuentren reparación, agencia y poder para sanar.

El Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, liderado por Brisa De Angulo (Bolivia) como presidenta y Sonia Almada (Argentina) como vicepresidenta, estará conformado por sobrevivientes con diferentes historias y experiencias.

La fuerza de este espacio se encuentra en la sólida coalición entre sobrevivientes activistas y aliados críticos, que abarca redes, organizaciones, instituciones e individuos comprometidos con el imperativo de que en la lucha para erradicar la violencia sexual infantil prima el lema “nada acerca de nosotros/as sin nosotros/as”.

LINDA LOAIZA LÓPEZ SOTO ha sido elegida como embajadora y representante de Venezuela por su reconocida trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres es cofundadora del Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe.