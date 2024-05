“Son familias destruidas por un grupo de políticos que quieren perpetuarse en el poder”: periodista sobre testimonios ante la OEA de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Este viernes, víctimas de los centros de tortura en Venezuela denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) de manera directa los castigos a los que fueron sometidos mientras estaban presos bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Tras los testimonios, la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a la CPI a emitir órdenes de arresto contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en el país suramericano.

Para hablar sobre este tema, Melanio Escobar, periodista venezolano, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre los testimonios, el invitado expresó que este tipo de espacios: “Es darles la oportunidad a las víctimas de sentirse escuchadas y un espacio seguro donde puedan expresar las barbaridades que han tenido que atravesar bajo un régimen como el de Nicolás Maduro”.

“Algo que no pueden hacer en Venezuela, no solamente por el miedo y la persecución que tienen, sino porque no existe libertad de prensa, no hay instituciones independientes de justicia donde ellos puedan presentar sus denuncias y que ellas puedan ser escuchadas, y en un momento procesadas para alcanzar la justicia”, añadió.

El periodista venezolano también aclaró durante su diálogo con NTN24 que: “La gente tiene que darse cuenta de que lo que uno denuncia de lo que pasa en Venezuela es cierto y es cierto, no son solamente historias. Son familias que han sido destruidas por el capricho de un grupo de políticos que quieren perpetuarse en el poder eternamente”.