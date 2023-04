Tres jugadores del club Once Caldas de Colombia fueron capturados por presunta extorsión a una ciudadana española

El club Once Caldas de Colombia, ganador de la Copa Libertadores de América en 2004, se encuentra en el ojo del huracán y no precisamente por los malos resultados deportivos de los últimos meses que incluso lo tienen peleando el descenso en el fútbol colombiano.

En las últimas horas, la Policía de Manizales capturó a tres de sus jugadores, luego de que se vieran involucrados en presuntos delitos de extorsión a una ciudadana española en la capital del departamento de Caldas.

Según las autoridades, los jugadores habrían exigido 500.000 pesos para devolver el celular de una estudiante de medicina, al parecer de nacionalidad española, que le había sido hurtado.

VEA TAMBIÉN Mathias Pogba fue puesto en libertad por la extorsión contra su hermano Paul Pogba o

Los futbolistas fueron capturados en la noche del domingo, en Manizales, en el sector conocido como El Cable, justo en el momento cuando la joven se disponía a pagar la extorsión para no perder su teléfono móvil y evitar que su información personal fuera difundida.

Las autoridades aseguraron que cuentan con material probatorio como audios y videos de las presuntas exigencias que le hacían a la estudiante.

A través de un comunicado, el club aseguró que se trata de jugadores que pertenecen a las divisiones inferiores del Once Caldas.

"La Policía Nacional hizo captura de tres jugadores juveniles pertenecientes a las divisiones inferiores de nuestro club por la presunta comisión de un hecho delictivo", comenzó diciendo el club en la misiva.

El club de Manizales, además, se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades en medio de la investigación contra sus jugadores.

“El Club es respetuoso de la ley y de los derechos de los juveniles como personas presuntamente incursas en un delito, motivo por el cual acataremos y estaremos atentos a las decisiones de la Administración de Justicia con la que colaboraremos en lo que sea necesario", señaló.

"El equipo no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores o funcionarios realicen en su tiempo libre", insistió el club de fútbol.

No obstante, el club no hizo pública la identidad de los tres capturados, aunque si advirtió que dicha conducta no hace parte de los valores que profesa.