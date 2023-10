"Va a ser un muro que se puede mover y trasladar": subsecretario de Seguridad de EE. UU. sobre más construcción de barreras en la frontera

El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez-Neto, se refirió en NTN24 a las recientes políticas que adoptó el país para combatir la migración irregular como el reforzamiento del muro fronterizo entre EE. UU. y México, y las deportaciones de venezolanos.

En cuanto a la decisión de la Administración del presidente Joe Biden de reforzar la valla fronteriza, la cual no fue bien vista por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Núñez-Neto aseveró que no se trata de una determinación política sino de una acción de cumplimiento de ley.

“Es importante clarificar que no fue una decisión que tomamos por un asunto de política, fue una decisión requerida por la ley (...) estos fondos tenían que expenderse. Le pedimos al Congreso en tres ocasiones diferentes que se reprogramaran esos fondos, pero no lo hicieron y somos un país que cumple con la ley”, afirmó.

Por otra parte, el funcionario estadounidense recalcó que el muro que se va a instalar no funcionará de la misma manera como el que existe en la frontera entre México y EE. UU., ya que no será fijo sino removible. “Va a ser un muro que se puede mover y que se puede trasladar a otras partes de la frontera cuando tengamos necesidades operacionales en diferentes partes”, dijo.

Respecto a la eficiencia que este tipo de estrategias y su impacto en la migración irregular, Nuñez-Neto señaló que “los muros no paran la migración” sino que brindan la oportunidad de enfocar los esfuerzos del Gobierno en las áreas donde los migrantes cruzan.

Finalmente, el subsecretario se refirió al reciente anuncio de Estados Unidos en el que se afirmó que comenzarán con las deportaciones de ciudadanos venezolanos que se encuentren de manera irregular en el país.

“Siempre estamos en discusiones con diferentes gobiernos para repatriar a los nacionales que no establecen una base legal para quedarse en Estados Unidos (...) este anuncio refleja lo que estamos viviendo en la frontera. Para todos los migrantes venezolanos, les ruego que no pongan sus vidas en manos de los coyotes, no crucen el Darién que es absolutamente peligroso solo para llegar a nuestra frontera y ser repatriados. Hemos dispuesto canales legales y seguros específicamente para venezolanos”, agregó.