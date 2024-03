Venezolanos en Colombia no pudieron inscribirse este lunes para votar en las presidenciales

Simón Gamboa activista Colombo Venezolano, denunció desde el consulado de Bogotá, que más de 70 ciudadanos venezolanos no pudieron inscribirse este lunes 18 de marzo, para ejercer su derecho al voto el próximo 28 de julio.

"El consul compartió información con organizaciones que estuvieron aqui presentes, de que no tienen conocimiento, no les han enviado información y que el CNE en Venezuela no ha enviado la máquina captahuellas para hacer la inscripción y lamentablemente hoy se ha perdido la oportunidad", informó Simón Gamboa.

El activista expresó su preocupación y rechazo por todas las barreras que les están colocando a los ciudadanos, indicó que la sociedad civil venezolanos se pregunta que debe hacer para poder participar en el proceso electoral del próximo 28 de julio.

"Nos llama la atención que el cónsul manifiesta de que no se necesita el registro consular y esa es la manera de demostrar que son residentes de Colombia".

"Son más de 2 millones 800 mil venezolanos que se encuentran en Colombia que exigen su derecho de ejercer el derecho al voto", acotó.

Gamboa exigió a las autoridades venezolanas que envíen la máquina para poder iniciar el proceso de inscripción lo antes posible.

"Era esperable, pero resultó peor a lo que imaginábamos. El Consulado no dio respuesta escrita a la carta entregada el martes 12, pero el cónsul habló con un representante de las organizaciones firmantes", dijo la activista Ligia Bolívar.

Además denunció que para avanzar en el registro consular "me dijeron que no se puede hacer si no es con un trámite. Es decir, el consulado no tiene interés en registrar a ciudadanos para brindarles protección consular a menos que vaya a realizar un trámite (léase pago de US$60,00)".