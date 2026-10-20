Venezuela debatirá una nueva Ley de Universidades: de esta manera funcionará

En Venezuela se prepara una serie de mesas de trabajo en las universidades del país para debatir la nueva Ley de Educación Universitaria, iniciativa que busca definir el marco legal de la educación superior para las siguientes décadas.

La ministra de Educación del régimen, Ana María Sanjuán, notificó que la metodología contempla reuniones con estudiantes, profesores y trabajadores de las diferentes instituciones, que luego van a dar paso a encuentros regionales y una consulta nacional.

“Esta ley no la vamos a hacer expertos, la van a hacer los usuarios del sistema”, aseguró Sanjuán al detallar que la discusión igualmente buscará conocer las expectativas de la sociedad sobre el modelo universitario que necesita Venezuela.

Entre los temas planteados figuran el futuro de la formación académica, las carreras que demandan los jóvenes y las posibilidades de mejorar los estudios dentro del país. La propuesta, según la ministra, quiere establecer las bases de la educación universitaria para los próximos 30 a 50 años.

El proceso fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional de Universidades a inicios de octubre, con el propósito de empezar la discusión y formulación de un nuevo marco normativo.

La iniciativa se presenta en medio de cuestionamientos de representantes gremiales, los cuales advierten que una nueva ley no va a resolver por sí sola los problemas presupuestarios y salariales de las universidades.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela sostiene que la crisis del sector responde a políticas y problemas acumulados, por lo que exige medidas urgentes para recuperar las condiciones laborales y el funcionamiento de las instituciones.

Además hay voces académicas que piden garantizar la autonomía universitaria y el cumplimiento de las normas vigentes durante cualquier reforma.

De momento, se ha anunciado la metodología general de discusión, pero los detalles del cronograma y el contenido definitivo de la propuesta tendrán que precisarse en el proceso de consulta.