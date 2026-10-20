NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Venezuela

Venezuela debatirá una nueva Ley de Universidades: de esta manera funcionará

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Un grupo de estudiantes universitarios en un aula - Foto de referencia: Pexels
Un grupo de estudiantes universitarios en un aula - Foto de referencia: Pexels
La propuesta busca la participación de estudiantes, profesores y trabajadores, así como también encuentros regionales y una consulta abierta a la sociedad venezolana.

En Venezuela se prepara una serie de mesas de trabajo en las universidades del país para debatir la nueva Ley de Educación Universitaria, iniciativa que busca definir el marco legal de la educación superior para las siguientes décadas.

La ministra de Educación del régimen, Ana María Sanjuán, notificó que la metodología contempla reuniones con estudiantes, profesores y trabajadores de las diferentes instituciones, que luego van a dar paso a encuentros regionales y una consulta nacional.

“Esta ley no la vamos a hacer expertos, la van a hacer los usuarios del sistema”, aseguró Sanjuán al detallar que la discusión igualmente buscará conocer las expectativas de la sociedad sobre el modelo universitario que necesita Venezuela.

Entre los temas planteados figuran el futuro de la formación académica, las carreras que demandan los jóvenes y las posibilidades de mejorar los estudios dentro del país. La propuesta, según la ministra, quiere establecer las bases de la educación universitaria para los próximos 30 a 50 años.

El proceso fue aprobado por unanimidad por el Consejo Nacional de Universidades a inicios de octubre, con el propósito de empezar la discusión y formulación de un nuevo marco normativo.

La iniciativa se presenta en medio de cuestionamientos de representantes gremiales, los cuales advierten que una nueva ley no va a resolver por sí sola los problemas presupuestarios y salariales de las universidades.

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela sostiene que la crisis del sector responde a políticas y problemas acumulados, por lo que exige medidas urgentes para recuperar las condiciones laborales y el funcionamiento de las instituciones.

Además hay voces académicas que piden garantizar la autonomía universitaria y el cumplimiento de las normas vigentes durante cualquier reforma.

De momento, se ha anunciado la metodología general de discusión, pero los detalles del cronograma y el contenido definitivo de la propuesta tendrán que precisarse en el proceso de consulta.

Temas relacionados:

Venezuela

Internacional

Universidad

Ley

Debate

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La tercera fase es urgente, no importa que compita Delcy": Alviárez por dichos de Trump sobre elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Pierre Collin, comerciante de la ciudad de Niza, se convirtió en símbolo de resistencia en medio de las protestas - Foto: AFP - Captura pantalla
Francia

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Sigifredo López, exsecuestrado-Foto: EFE
La JEP

La JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero": exsecuestrado Sigifredo López

Gustavo Petro/ Álvaro Uribe/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Escándalo

Estalla escándalo por "Pacto de Valledupar" con el que Petro habría buscado enlodar a Uribe y De la Espriella

Guerra en Ucrania | Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos reitera denuncia de reclutamiento de cubanos en Rusia para combatir en la guerra con Ucrania

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez”

Dictador Daniel Ortega-Foto: EFE
OEA

"Los nicaragüenses viven bajo una dictadura": Rosa María Payá denuncia los atropellos del régimen

Alias Huevo
Calarcá

Golpe a facción de alias Calarcá: cayó cabecilla que reveló escondite por publicación con su novia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez”

Dictador Daniel Ortega-Foto: EFE
OEA

"Los nicaragüenses viven bajo una dictadura": Rosa María Payá denuncia los atropellos del régimen

Alias Huevo
Calarcá

Golpe a facción de alias Calarcá: cayó cabecilla que reveló escondite por publicación con su novia

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

¿Es Diosdado Cabello? EE. UU. usa nombres en clave para investigados por caso Maduro: así lo describen

JEP | Foto: AFP
La JEP

Golpe a la JEP en Colombia: aprueban Presupuesto General de la Nación que incluye recorte, "Le lavaron la cara a los victimarios de las FARC"

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Diosdado Cabello

El descontento de los venezolanos a la burla de Diosdado Cabello en medio de crisis energética

Donald Trump y Xi Jinping - Foto EFE
Estados Unidos

China confirma visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos para su encuentro con Donald Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023