La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se volvió cada vez más visible en las comunidades latinas de Estados Unidos, ya que según una encuesta reciente del Pew Research Center tres de cada cuatro latinos afirman que vieron o escucharon sobre operativos de esta agencia en su zona de residencia, dato que refleja el incremento de las actividades de control migratorio en el país.

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El sondeo, realizado entre el 9 y el 15 de noviembre con una muestra de 10.247 personas, reveló que el 74% de los latinos reportó conocimiento sobre la actividad del ICE en su localidad, cifra que representa un aumento de 15 puntos porcentuales frente al 59% registrado hace un año, lo cual evidencia una intensificación de las operaciones migratorias.

Los latinos encabezaron la lista de comunidades con mayor conocimiento de estas acciones, por delante de los asiáticos (58%), la población negra (53%) y los blancos (50%), mientras que en todos los grupos el porcentaje creció entre 11 y 15 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En materia de percepción de seguridad, los hispanos registraron la mayor proporción de consultas sobre estatus migratorio tras ser detenidos por autoridades (7%), en tanto que el 51% manifestó sentirse menos seguro por la política migratoria del presidente Donald Trump, frente a un 15% que indicó sentirse más seguro y un 31% que no percibió cambios.

Los resultados mostraron marcadas diferencias según la orientación política y el lugar de nacimiento, mientras dos tercios de los latinos identificados como demócratas señalaron sentirse menos seguros ante el mayor despliegue del ICE, solo el 18% de los republicanos coincidió en esa percepción.

El análisis también evidenció diferencias por lugar de origen, con un 58% de los latinos nacidos fuera de Estados Unidos que afirma sentirse menos seguro en su comunidad, porcentaje que baja al 46% entre los nacidos en territorio norteamericano.

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Estos registros muestran el impacto diferenciado que las políticas migratorias tienen en los distintos sectores del país, en especial entre la población latina, que constituye uno de los grupos demográficos de mayor crecimiento en Estados Unidos.