El presidente Abelardo de la Espriella, por medio de sus redes sociales, indicó que la Fuerza Aérea adelantó una operación contra una organización criminal en el Valle del Cauca.

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“Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca”, informó el jefe de Estado.

El mandatario agregó que este 19 de noviembre entregará detalles a la opinión pública una vez que la información esté consolidada.

“Mañana, una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación. Firme por la patria”, dijo Abelardo de la Espriella.

El presidente aterrizará en la ciudad de Cali en las próximas horas. Según la Casa de Nariño, tiene previsto un encuentro con la jurisdicción ordinaria y la Corte Constitucional.

Según la información divulgada por el Gobierno nacional, este sería el décimo bombardeo que adelantan las Fuerzas Militares durante los primeros meses del mandato de Abelardo de la Espriella.

Los blancos de las autoridades han sido los integrantes de las disidencias de las Farc, que comandan alias Iván Mordisco y alias Calarcá, y se han adelantado operativos en varias regiones.

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Asimismo, otros de los objetivos militares del presidente han sido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. La misión de Abelardo de la Espriella es adelantar todas las operaciones posibles para debilitar a los grupos armados ilegales, haciendo uso de todas las capacidades disponibles.

Justamente, este miércoles se recibió un importante respaldo de Estados Unidos con la donación de una aeronave.

“Estados Unidos entregó a la Fuerza Aérea una aeronave Hércules C-130 completamente operativa, con mejoras en navegación, comunicaciones y control de hélices, que fortalece la movilidad aérea y el soporte a las operaciones militares y misiones humanitarias”, detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Se espera que en las próximas horas se consolide la información y se conozcan los resultados de este bombardeo.