Víctima del régimen relata cómo fue torturado y demerita la declaratoria de no culpabilidad de Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante la justicia de Estados Unidos acusados de tortura, declarándose no culpables de dichos señalamientos ante el juez Alvin Hellerstein. En entrevista con NTN24, el capitán Luis Humberto de la Sotta, víctima de tortura del régimen de Maduro, relató lo que vivió bajo encierro cuando era prisionero político en Venezuela, demeritando la declaratoria de no culpabilidad de Maduro y Flores en EE. UU.